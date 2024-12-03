Kocaeli\'de Dünya Engelliler Günü Etkinliği

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KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın , 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde özel gereksinimli bireyler için yapılan okulu gezip, öğrenciler ile vakit geçirdi. Büyükakın, "Önemli olan toplumun tüm katmanlarının farkında olması" dedi.

Okul ve kurumlarda, durumları ayrı bir sınıfta eğitim görmeyi gerektiren özel gereksinimli çocuklara yönelik Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle 2 yılda kent genelinde 256 özel eğitim sınıfı oluşturuldu. 1758 engelli bireyin faydalandığı sınıflar, öğrenci gruplarının ihtiyaçlarına göre dizayn edildi. 127 sınıf hafif zihinsel, 22 sınıf orta-ağır zihinsel, 88 sınıf hafif otizm ve 19 sınıf orta-ağır otizm grubu için özel araç gereçlerle donatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI ÖĞRENCİLER İLE VAKİT GEÇİRDİ

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan ve beraberindekiler, İzmit ilçesinde bulunan ve özel gereksinimli bireyler için altyapı ile donanımı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulu'nu ziyaret etti. Büyükakın, okul yönetimi, öğretmenler ve özel gereksinimli öğrencilerle vakit geçirdi.

'NETİCEYE DÖNÜK EYLEMLER YAPILMASI ÇOK KIYMETLİ'

Burada açıklama yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Tahir Büyükakın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık yaratma günü olduğunu belirterek, "Şüphesiz bu kutlanacak bir gün değil. Bugün konuya ilişkin farkındalığı artırmak doğrultusunda etkinlikler yapılmasında fayda olduğunu düşünüyorum. Zaten bu konuda birçok çalışmamız var. Birçok kurum çalışma yapıyor ama esasen farkındalığı artırmak önemli. Çünkü engelli bireylerin hayata tutunamadığı, hayatın içinde yer alamadığı, hatta çoğu zaman ailelerin engelli bir bireye sahip olmaktan utandığı bir dönemden buraya doğru geliyoruz. Engelli olan bireylerin hayata nasıl katılacağına dair kafa yormak, onların önünü açmak, önlerindeki engelleri kaldırmak, engelleriyle birlikte hayatta var olmalarını sağlamak, mümkünse üretime katmak, rehabilitasyonlarını daha da güçlendirerek daha konforlu bir hayat sürmelerini sağlamak, ailelerinin içinde bulunduğu şartları iyileştirmek gibi birçok alt başlık var. Bunlara dair farkındalık yaratılması ve tabii ki neticeye dönük eylemler yapılması çok kıymetli" dedi.

'FARKINDALIK ÇALIŞMALARINI ARTIRMAMIZ LAZIM'

Büyükakın, "Önemli olan toplumun tüm katmanlarının farkında olması. Çünkü devletin kurumları çok ciddi destekler veriyor. Eskiden verilmeyen sayısız destek bugün verilmeye başlandı; ama ne kadar kaynak ayırırsanız ayırın, ne kadar hizmet ederseniz edin, tüm toplumun burada organize olması, özellikle sivil toplum kuruluşların, komşuların bu işin içine girmesi bu yaşamı daha kolaylaştıracak, engellerin ortadan kalkmasına çok ciddi katkı sağlayacak. O manada bunu topyekun bir sivil dayanışmaya da döndürmek lazım ve bu maksatla da bu tür günlerdeki farkındalık çalışmalarını artırmamız lazım" diye konuştu.