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KOCAELİ'de E-ticaret Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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KOCAELİ'de E-ticaret Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi

Kocaeli'de, e-ticaret sitelerine sahte ilanlar vererek 30 kişiyi dolandıran çete, 12 ilde yapılan operasyonla çökertildi. Operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmalar sonucunda çetenin 7 milyon 369 bin 713 TL'lik dolandırıcılık gerçekleştirdiği belirlendi.

09.01.2024 - 18:09,
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KOCAELİ'de, e-ticaret sitelerine koydukları sahte ilanlarla, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandıran çete çökertildi. 12 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda 43 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, e-ticaret sitelerine konteyner, elektrikli araba, kabinli motor ve evcil hayvan gibi değeri yüksek ürünlerin sahte ilanlarını yükleyip dolandırıcılık yapan çeteyi tespit etti. Çalışmalarda şüphelilerin, kapora ile kargo, nakliye ve sigorta bedelleri gibi bahanelerle, aralarında 1 depremzedenin de olduğu 30 kişiyi dolandırdığı belirlendi. Şüphelilerin hesaplarına kısa sürede 7 milyon 369 bin 713 TL giriş ve çıkışı olduğunu saptayan ekipler, operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli olarak 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda toplam 43 kişi gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere Kocaeli'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. (DHA)

KOCAELİ\'de E-ticaret Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: KOCAELİ'de E-ticaret Dolandırıcılığı Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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