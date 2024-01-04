Kocaeli\'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

KURTARILAMADI

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.