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Kocaeli'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurulan Tülay Dağaşan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kocaeli\'de eski eşi tarafından vurulan kadın hayatını kaybetti
04.01.2024 - 21:36,
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, 2 yıl önce boşandığı eski eşi Şefik Karaali tarafından sokakta yürürken tabancayla vurularak ağır yaralanan Tülay Dağaşan, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan Şefik Karaali'nin yakalanması için başlattığı çalışmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA
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