Kocaeli\'de Fabrikada Patlama: 1 İşçi Hayatını Kaybetti

Güncel

KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde metal işleri yapılan bir fabrikada kumlama kazanı patladı. Patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Dilovası Organize Saniye Bölgesi'nde metal işleri yapılan bir fabrikada meydana geldi. Fabrikadaki kumlama kazanı, büyük bir gürültüyle patladı. Trapez sac olan duvarın yıkılıdığı patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi de yaralandı. İşçiler tahliye edilirken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye, acil sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri geldi. Yaralı işçi ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ölen işçinin üzerinden kimlik çıkmazken, polis kimliğin tespiti için çalışma başlattı. Soruşturma sürüyor.