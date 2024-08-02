Kocaeli'de firari hükümlü yakalandı

Kocaeli'de hakkında kesinleşmiş 3 yıl 3 ay 17 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
"Bandrole tabii eserleri bandrolsüz çoğaltmak ve satmak" suçundan kesinleşmiş 3 yıl 3 ay 17 gün hapis cezasıyla aranan S.Ç, (44) düzenlenen operasyonla yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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