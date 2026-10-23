Kocaeli'de Gebze ve Dilovası'nda 1900 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Kocaeli'de Gebze ve Dilovası'nda 1900 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de İl Jandarma Komutanlığı Gebze ve Dilovası'nda kaçakçılık operasyonu düzenledi ve 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Gebze ve Dilovası ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 1900 paket ısıtılmış elektronik sigara tütünü ile 930 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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