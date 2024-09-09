Kocaeli'de İlköğretim Haftası Töreni - Son Dakika
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Kocaeli'de İlköğretim Haftası Töreni

Kocaeli\'de İlköğretim Haftası Töreni

Kocaeli'de Leyla Atakan İlkokulu'nda gerçekleştirilen İlköğretim Haftası törenine Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı. Vali Aktaş, çocukların heyecanını gözlerinden okuduğunu belirterek, yeni Maarif Modeli'nin milli değer ve milli şuurla çocukların yetiştirileceği bir model olduğunu vurguladı.

09.09.2024 12:17
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Kocaeli'de İlköğretim Haftası dolasıyla tören düzenlendi.

Leyla Atakan İlkokulu'nda gerçekleştirilen törene, Vali İlhami Aktaş, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ile diğer ilgililer katıldı.

Vali Aktaş, yaptığı konuşmada, çocukların heyecanının gözlerinden okunduğunu belirterek, bu anlamlı günde aralarında olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Yeni Maarif Modeli'nin evrensel değerleri göz ardı etmediğini, milli değer ve milli şuurla çocukların yetiştirileceği yeni bir model olduğuna değinen Aktaş, birçok ülkenin nüfusunun üzerinde öğrenci ve öğretmen sayısına sahip Türkiye'de, yeni bir eğitim-öğretim yılına başlamasının heyecanını taşıdıklarını bildirdi.

Öğrencilerin heyecanına ortak olduklarına işaret eden Aktaş, şöyle konuştu:

"İnşallah eğitim, öğretim boyunca, hayatları boyunca böyle ışıltılı bir şekilde hayatlarına devam ederler. Bizler de başta öğretmenlerimiz olmak üzere milli eğitim ordumuz, eğitim neferlerimizle onların iyi bir geleceğe hazırlanması için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. İlimizde 1500 okulumuzda 30 bin öğretmenimizle 433 bin öğrencimizle eğitim-öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Başta öğrencilerimiz olmak üzere öğretmenlerimize, ailelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, tüm çocuklara başarılar diliyor, saygıdeğer öğretmenlerimize, işlerinde kolaylıklar diliyorum."

Konuşmasının ardından ilk ders zilini çalan Vali Aktaş, daha sonra sınıfları ziyaret etti.

Kaynak: AA

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