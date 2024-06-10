Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden eylem - Son Dakika
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Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden eylem

Kocaeli\'de İsrail\'in Gazze\'ye yönelik saldırılarını protesto eden eylem

Kocaeli'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bir araya geldi. Mimar Sinan, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes üst geçitlerine İsrail'i kınayan pankartlar asıldı. Filistin bayrakları taşıyan grup, vatandaşları yarın yapılacak büyük Filistin eylemine davet etti. Ayrıca, motosikletliler, off-road tutkunları ve taksiler de konvoy oluşturarak eylemlere destek verdi.

10.06.2024 21:39
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Kocaeli'de çeşitli sivil toplum kuruluşu üyeleri, yarın yapılacak büyük Filistin eylemi öncesinde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti.

"Kocaeli Filistin İçin Ayakta" sloganıyla şehir merkezindeki Mimar Sinan, Turgut Özal, Necmettin Erbakan ve Adnan Menderes üst geçitlerinde buluşan 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcisi, köprülere İsrail'i kınayan pankartlar astı.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan grup, üst geçitleri kullanan vatandaşları yarınki "Kocaeli Büyük Filistin Eylemi"ne davet etti.

Filistin'deki insanlık dramını yansıtan kostümler giyen STK üyeleri, Mimar Sinan üst geçidinde bir süre yere yatarak vatandaşların dikkatini çekmeye çalıştı.

Öte yandan, İnterteks Fuar Alanı'nda toplanan motosikletliler, çekiciler, off-road tutkunları, ATV kullanıcıları, taksiler ve gönüllüler, araçlarıyla konvoy oluşturup D-100 kara yolunda üst geçitlerdeki eylemlere destek verdi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da konvoya, motosikletiyle eşlik etti.

Gruplar, konvoy geçişinin ardından Filistin bayrağı renkleriyle ışıklandırılan üst geçitlerden ayrıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto eden eylem - Son Dakika

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