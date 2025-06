Jandarma\'nın 186. Yılı Kocaeli\'de Kutlandı

Kocaeli'de, jandarma teşkilatının 186'ncı kuruluş yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, jandarma teşkilatının tüm mensuplarını tebrik ederek, şehit olmuş jandarma personeline de Allah'tan rahmet diledi.

Jandarmanın Kocaeli'de bıkmadan, usanmadan trafikten asayişe kadar vatandaşın huzuru için her konuda cefakarca görev yaptığını belirten Aktaş, nice yıllar sağlık, sıhhat içerisinde çalışmalarını temenni etti.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Bozkurt da jandarma teşkilatının kuruluşunun 186'ncı yıl dönümünü gururla kutlamanın heyecanı içerisinde olduklarını kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşundan bugüne kadar yüce milletin engin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu vurgulayan Bozkurt, jandarma teşkilatının Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusun her zaman takdirini kazandığını vurguladı.

Bozkurt, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti jandarmasının, kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkenin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkın hizmetinde olduğunu anlatarak, "Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeliyle jandarma, üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkat ile birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen tören geçişiyle devam eden program, jandarma komandoların yaptığı gösteriyle sona erdi.

Programa, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, Kocaeli Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba ve jandarma personelinin aileleri ile vatandaşlar katıldı.