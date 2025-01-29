'Kıskançlık' kavgası kanla bitti! Kocasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika
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'Kıskançlık' kavgası kanla bitti! Kocasını tabancayla vurarak öldürdü

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Kocaeli'nde 43 yaşındaki Aysel Duran 'kıskançlık' tartışmasında 42 yaşındaki eşi Emrah Duran'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.01.2025 13:16
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Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

Eğlence mekanında başlayan 'kıskançlık' tartışması evde kanla bitti

KOCASINI TABANCAYLA VURDU

Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı.

Eğlence mekanında başlayan 'kıskançlık' tartışması evde kanla bitti

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Eğlence mekanında başlayan 'kıskançlık' tartışması evde kanla bitti

TUTUKLANDI

Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eğlence mekanında başlayan 'kıskançlık' tartışması evde kanla bitti
\'Kıskançlık\' kavgası kanla bitti! Kocasını tabancayla vurarak öldürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Kıskançlık' kavgası kanla bitti! Kocasını tabancayla vurarak öldürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Kublay:
    Nedir bu erkeklerin kadın şiddetinden çektiği neder toplumun ileri gelenleri sözüm ona aydınlar sözüm ona sanatçıları kafalarını deve kuşu misali neden kuma sokuyolar yeter artık 36 17 Yanıtla
  • Çetin Kabar:
    Herşeyi kadınlardan yana kullansanız alacağı bu korkudan konuşamıyoruz 9 5 Yanıtla
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