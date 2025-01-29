\'Kıskançlık\' kavgası kanla bitti! Kocasını tabancayla vurarak öldürdü

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Bir belediyeye daha kayyum atandı

El hareketini neden yaptığını açıkladı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında Emrah Duran ile eşi Aysel Duran arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı.

KOCASINI TABANCAYLA VURDU

Saat 02.00 sırlarında Yahya Kaptan Mahallesi Büyük Çiftlik Sokak'taki 8 katlı apartmanın 7'nci katındaki dairelerine gelen çift arasındaki tartışma burada da devam etti. Yaşanan arbede sırasında Ayşe Duran, evdeki tabancayla Emrah Duran'a ateş etti. Göğsünden yaralanan Emrah Duran kanlar içinde yığıldı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tabanca sesini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrollerinde Emrah Duran'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

TUTUKLANDI

Emrah Duran'ın cansız bedeni otopsi işlemleri için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Aysel Duran, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.