Kocaeli'de Kar Eğlencesi

Güncel

Kar engel olmadı: Çocuklar kaydı, kadınlar altın gününe yetişti

Kadınlar karlı havada altın gününe gitmek için yollara düştü

Kocaeli'den kar manzaraları

KOCAELİ - Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, özellikle Kartepe'nin kırsal bölgelerini beyaza bürüdü. Çocuklar poşetlerle kayarak karın keyfini çıkarırken, lapa lapa yağan karda altın gününe gitmek için yürüyen kadınlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte iki gün önce başlayan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkisini yoğun şekilde gösterdi. Türkiye'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'nin de kırsal bölgeleri beyaza bürünerek, kartpostallık manzaralar oluştu.

Okulların tatil olmasını fırsat bilen bazı çocuklar da, kendilerini dışarıya atarak karın tadını çıkardı. Kartepe'nin Avluburun Mahallesi'nde çocuklar, ellerindeki poşetler ve plastik varillerle kayarak doyasıya eğlendi. Karın getirdiği neşe, sadece çocuklarla sınırlı kalmadı. Lapa lapa yağan karda yürüyen kadınların altın gününe gitmesi, çevredekileri gülümsetti.

Ayrıca, karlı havada yaşanan bölgedeki elektrik kesintileri, vatandaşların çözüm beklediği konular arasında yer aldı.

"4 mevsimi yaşamak çok güzel"

Kartepe'de 4 mevsimi birden yaşamanın güzel olduğunu söyleyen Vedat Eroğlu, "Kar yağmasından çok memnunuz. Her mevsimin kendine has güzelliğini yaşamak bizim için büyük bir keyif ancak eskiden küçük çocuklar kar yağdıktan sonra sokaklara çıkar, kızaklarla kayarlardı. Eskisi gibi karda eğlenen çocuklar göremiyoruz" dedi.

Vatandaşlar, elektrik problemine çözüm bekliyor

İlçe genelinde sık sık elektrik kesintilerinin yaşandığına da dikkat çeken Eroğlu, "Elektriklerimiz kesildi. Bu bölgenin elektrikleri sürekli kesiliyor. Şuanda Avluburun'dayız ve burada elektrik yok. Buraya yakın Uzuntarla Mahallesi'nde de elektrik yok. Bölgesel bir kesinti var. Buna bir çözüm bulmak gerekir. Özellikle kar yağdığında insanlar büyük sıkıntı çekiyor. Yaşlı insanlar var, evde elektrik kullanması gereken insanlar var. Buna çözüm bulunması lazım" diye konuştu.

"Eşimle kar yağışında yürüdük, çocuklarımızla eğlendik"

Serdar Kemaloğlu ise "Hayatın doğal akışında kar yağışını görmek çok güzel bir duygu. Epeydir bu duyguyu yaşayamıyorduk. Hem toprak için hem de Sapanca Gölü için iyi olacak. Kar yağışı büyük bir romantizmimde oluşturuyor. Sabah saatlerinde eşimle kar yağışında yürüdük, çocuklarımızla eğlendik. Çok güzel ama cefası da var tabii ki" şeklinde konuştu.

Bölgede yaşanan elektrik kesintilerine de değinen Kemaloğlu, "Burada elektrik sorunu var. Bu ciddi bir altyapı sorunu esasında. Ormanlık alan olması ve doğal şartlar da bunda etkili ama teknoloji de gelişti. Buralarda artık enerjinin yer altına alınması gerekiyor. Bizim köyümüzün yanı Ormanya, büyük bir turizm merkezi de esasında. Altyapı sorunun giderilmesi gerekiyor. Evde çalışanlar da var. Örneğin benim kızım da evden çalışıyor. Kendisi İstanbul'dan geldi, biz gelişinden çok mutlu olduk fakat elektrik olmadığı için çalışamıyor" ifadelerini kullandı.