Kocaeli'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli\'de kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Kocaeli'de D-100 karayolu geçişindeki kavşakta meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı ve 3 kişi yaralandı. Kazanın ardından bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

01.09.2024 21:17
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KOCAELİ'de D-100 karayolu geçişindeki kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kartepe ilçesi D-100 karayolu İbrikdere Mahallesi geçişinde meydana geldi. İzmit yönüne ilerleyen Hasan Tomruk yönetimindeki 81 AR 585 plakalı otomobil, ışıklı kavşakta sola dönüş yaptığı sırada Adapazarı yönüne ilerleyen Taner Yılmaz'ın kullandığı 41 DR 595 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlar, sinyalizasyon direğini devirdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Emine ve Hasan Tomruk'u bulundukları yerden kurtarırken, sağlık ekipleri de diğer otomobilde yaralanan Çağla Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Kazada yaralanan 3 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 karayolu Adapazarı yönü trafiğe kapanırken, araç geçişleri kavşaktaki yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından trafik normale döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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