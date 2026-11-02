Kocaeli'de kimsesiz erkeğin cenazesi 30 hafız öğrencinin dualarıyla defnedildi - Son Dakika
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Kocaeli'de kimsesiz erkeğin cenazesi 30 hafız öğrencinin dualarıyla defnedildi

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Kocaeli\'de kimsesiz erkeğin cenazesi 30 hafız öğrencinin dualarıyla defnedildi
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Kocaeli\'de kimsesiz erkeğin cenazesi 30 hafız öğrencinin dualarıyla defnedildi
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Kocaeli'de hayatını kaybeden kimsesiz bir erkeğin cenazesi, Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle defnedildi. Törende 30 hafız öğrenci ve öğretmenleri Kur'an-ı Kerim okuyup hatim yaparak dua etti.

Kocaeli'de ölen kimsesiz erkek, hafız öğrencilerin hatim ve duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Belediye ve İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğindeki çalışma kapsamında yakınları bulunmayanlar, Kur'an-ı Kerim ve dualar eşliğinde defnediliyor.

Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, yakınları bulunmayan veya kimliği belirlenemeyen vatandaşların cenaze işlemlerini prosedürler çerçevesinde yürütüyor. Adli ve tıbbi işlemlerin ardından morga alınan cenazeler, 15 gün muhafaza ediliyor.

Bu süreçte yakınlarının bulunması için gerekli araştırmalar sürdürülürken, kimliği belirlenemeyen cenazeler fotoğrafları ve ayırt edici özellikleriyle dijital arşive kaydediliyor.

Yasal bekleme süresinin ardından cenazeler, din görevlileri ve gassallar tarafından yıkanıp kefenlenerek defnediliyor. Mezar taşlarına ise ileride yakınlarının ulaşabilmesi amacıyla özel kayıt numaraları işleniyor.

Bu kapsamda, önceki günlerde hayatını kaybeden kimsesiz bir erkeğin defin işlemleri gerçekleştirildi.

Cenaze törenine, İzmit Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören 30 hafız öğrenci ve öğretmenleri katıldı.

Hafız öğrenciler, cenaze namazı ve defin sırasında Kur'an-ı Kerim okuyarak hatim yaptı, dua etti.

Kimsesiz vatandaş, öğrencilerin ve görevlilerin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: AA
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