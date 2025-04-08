Kocaeli'de Korna Kirliliği

Korna kabusu... Tırların gürültüsü mahalleliyi canından bezdirdi

"Ayıptır, zevkine korna çalıyorlar"

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde liman sahasına gelen tırların oluşturduğu yoğunluk ve korna sesleri, yıllardır mahalleliye zor anlar yaşatıyor. Trafikte bekleyen bir tır şoförü, gürültü kirliliğini kayda alarak, "Burada korna çalmanın ne anlamı var? Çaldın da ne oldu? Yükledin mi konteynırı? Kaç yaşında adamlarsınız" sözleriyle duruma tepki gösterdi.

Özellikle DP World Yarımca Limanı'na gelen tırlar, bölgede yaşayan vatandaşların hayatını adeta kabusa çevirdi. Gemiler limana yanaştığında oluşan yoğunluk nedeniyle tırlar sokak aralarına kadar diziliyor, onlarca tırın aynı anda kornaya basması ise mahalleliyi isyan ettiriyor. Özellikle çocuklu ve hasta bireylerin yaşadığı evlerde bu gürültü büyük mağduriyet oluştururken, çevre sakinleri 10 yılı aşkın süredir bu soruna kalıcı bir çözüm bekliyor.

"Ayıptır"

Limana yükleme yapmak için gelen bir tır şoförü de yapılan gürültüyü cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı. Durduk yere korna çalmanın yanlış olduğunu söyleyen tır şoförü, "Burada korna çalmanın ne anlamı var? Çaldın da ne oldu? Yükledin mi konteynırı? Kaç yaşında adamlarsınız, millet rahatsız oluyor. Senin hiç mi evin barkın yok? Şu evdekilere yazık. Başkası senin evinin yanında korna sen rahat eder misin? Liman sahibi zaten burayı istila etmiş ve yerleşim yerine liman kurmuş. Ayıptır, zevkine korna çalıyorlar" sözleriyle gürültü kirliliğine isyan etti.

"İki kez şikayetçi oldum"

Yaklaşık 10 yıldır DP World Yarımca Limanı'nın yakınında ikamet eden Çiydem Değer, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Değer, "Ben ilk geldiğimde burası yeni açılmıştı. Ses konusunda çok sıkıntılar yaşadık. Belirli günlerde gemi geldiği zaman aşırı yoğun olabiliyor ve bu zamanlarda bütün tırlar kornaya basarak çok fazla ses çıkarıyorlar. Bu durum evde çocukları, hastaları olan insanları çok rahatsız ediyor. Bu durumdan dolayı iki defa bende polise şikayette bulundum. Bu durum neden kaynaklanıyor bilemiyorum. Yolumuzun üzerinde de geçişler olduğu için trafikte de çok sıkıntılar yaşıyoruz. 10 yıla yakındır bu şikayetlerimiz var ve komple mahalle olarak bu şikayetlerimiz devam ediyor" diye konuştu.

"Yönetimde bir sıkıntı olduğu kesin"

Değer, bu soruna bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizerek, "Ben çok rahatsız olduğum bir dönemde polisi aramıştım. Polis, tırların yanına giderek onları uyardı. Ardından da bize dönüş yaparak, bunu tır şoförlerinin yaptığını söylediler. Bu neden oluyor bilemiyorum ama yönetimde bir sıkıntı olduğu kesin. Nasıl çözülür bilemiyorum ama kesinlikle buna bir çözüm bulunmalı. Düşünün, 100 tırın birden kornaya bastığını. Çok yüksek bir ses çıkarıyor ve bu durumda ister istemez bizleri rahatsız ediyor. Mahallede ara ara bazıları da şikayetçi oluyor. Kimisi çıkıp bağırıyor, kimisi kornaya basıyor. Evde olan herkes bu durumdan şikayetçi" ifadelerini kullandı.