Kocaeli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocaeli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli\'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanında bulunan bir kişi ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

28.08.2024 22:47
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Oğuz Gökçe idaresindeki 38 BJ 016 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu Kandıra mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 41 TY 086 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada motosiklet sürücüsü Oğuz Gökçe hayatını kaybetti, yanında bulunan Vahap Elden ile hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Yaralılar, Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökçe ile Elden'in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Gebze İtfaiye Grup Amirliği'nde görev yaptığı öğrenildi.

Gökçe için İzmit ilçesindeki Yahya Kaptan İtfaiye Grup Amirliği'nde personelin katılımıyla tören düzenlendi. Törende eşi Esra Gökçe taziyeleri kabul etti.

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ömer İslamoğlu, Gökçe ile 2 yıldır birlikte çalıştıklarını, kendisinden ve çalışmalarından memnun olduklarını ifade ederek "Ahlaklı düzgün bir kardeşimizdi. Hepimiz çok üzgünüz ama Allah'ın takdiri böyle. Kaderi böyleymiş Allah çıkmış olduğu bu yolda taksiratını affetsin" dedi.

Helallik alınması ve dua edilmesinin ardından itfaiye personeli araçlardan siren çaldı. Mesai arkadaşları tarafından cenaze aracına taşınan Gökçe, yarın memleketi Ardahan'ın Çalabaş köyünde defnedilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gebze İtfaiyesi'nde görevli değerli mesai arkadaşlarımız Vahap Elden ve Oğuz Gökçe, Kandıra istikametinde motor kazası geçirmiş, ne yazık ki Oğuz kardeşimiz bu elim kazada hayatını kaybetmiştir. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve çalışma arkadaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Vahap kardeşimize de geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Motosiklet ve Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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