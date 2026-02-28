Kocaeli'de öğrenciler ramazanda iyilikte yarışıyor - Son Dakika
Kocaeli'de öğrenciler ramazanda iyilikte yarışıyor

28.02.2026 11:11
Kocaeli'de sosyal sorumluluk bilinciyle hareket eden öğrenciler, iyilik hareketleriyle ramazan ayının manevi atmosferini yaşatıyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca öğrencilerin iyilik yapmaya teşvik edilmesi, işbirliği kültürünün geliştirilmesi ve toplumsal sorumluluk bilincinin artırılması amacıyla "İyilik Kılavuzu Yarışması" hayata geçirildi.

Proje kapsamında oluşturulan 300 takımda Büyükşehir Belediyesine bağlı Akademi Lisesi, bilgievleri ve gençlik merkezleri ile kentteki okullarda eğitim gören 1200 öğrenci, her gün merhamet, sabır, vefa, şükür, nezaket ve empati gibi 33 değer kavramından birini belirleyerek bireysel ve toplumsal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştiriyor.

Bu doğrultuda öğrenciler, ramazan ayı boyunca ilk orucunu tutan çocuklarla sürpriz buluşmalar, hasta ziyaretleri, ihtiyaç sahiplerine destek, yaşlılarla sohbet, cami temizliği gibi etkinliklerle gönüllere dokunuyor.

Çalışmalar, sürdürülebilir "iyilik ağı" oluşturulması hedefiyle dijital ortamda kayıt altına alınıyor.

Toplam 33 gün sürecek programın sonunda "faaliyetler", "görev tamamlama oranı", "özgünlük", "toplumsal fayda" ve "takım uyumu" gibi kriterler doğrultusunda değerlendirilerek dereceye giren takımlar ödüllendirilecek.

"İyiliğin görünür olmasını istiyoruz"

Proje yürütücüsü Akademi Lise Şefi Talha Ünlü, projenin gençleri ramazan ayında bir araya getirerek birlikte iyilik yapmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirildiğini söyledi.

Ünlü, projenin iyilik hareketi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Belirli kavramlar var. Şehadet, niyet, rahmet gibi. Bu kavramlara bağlı her günün ayrı görevi bulunuyor. Örneğin şehadet kavramı kapsamında şehit ailesini ya da bir şehitliği ziyaret etmek gibi görevler yer alıyor. Gençlerimiz, bu görevlerle insanlara dokunuyor ve farkındalık oluşturuyor. Mesela bizim semtimizde kaç şehit ailesi var, kaç şehitlik bulunuyor ya da yardımımızı, selamımızı bekleyen kaç kişi var? Gençler, sahadaki görevlerle bunların her birine ulaşıyor. Sıcak tebessümle, pide ikramıyla, insanlara hediyeler verip gönüllerini kazanıyorlar."

İyiliğin görünür olmasını istediklerini belirten Ünlü, "Yani iyilik cesur olmalı. İyilik cesur olursa, görünür olursa kötülüğü yenebilir. İyiliğin artmasını istiyoruz. Gençlere ramazan ayında iyiliği tattırmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, öğrencilerin, proje kapsamında verilen görevleri yerine getirdiklerine dair fotoğraf ve videolarla geri bildirimde bulunduklarını anlatarak, yarışmanın ardından gençlerin iyilik anlayışını hayatlarının parçası haline getirerek yollarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Öğrenciler, projede yer almaktan memnun

Akademi Lise'de üniversite sınavına hazırlanan Berkan Aksoy da projeye başlangıçta derslerinden geri kalma korkusuyla mesafeli yaklaştığını söyledi.

Zamanla fikrinin değiştiğini, iyilik yaptıkça derslerine daha motive olduğunu dile getiren Aksoy, "İyilik yaptıkça ya da ders çalıştıkça diğerinin eksikliğini hissediyorum. Bir gün birini yapıp birini yapmazsam eksik hissediyorum kendimi. Şu an ikisini de yapıyorum her gün." ifadelerini kullandı.

Akademi Lise öğrencisi Ceylin Pınar Özsoy da projeye günlük hayatında da iyilik yapmayı sevdiği ve arkadaşlarıyla anılar biriktirme isteğiyle katıldığını belirtti.

Proje sayesinde insanların iyiliğe ne kadar açık, samimi ve sıcak yaklaştığını fark ettiklerini anlatan Özsoy, projenin katkısıyla günlük yaşamlarında daha nitelikli etkinlikler gerçekleştireceklerine inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA

Kocaeli, İyilik, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
