Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında
Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında

Kocaeli\'de Orman Yangını Kontrol Altında
16.08.2025 15:30
Karamürsel'de çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Karamürsel ilçesinde dün çıkan orman yangınının havadan ve karadan müdahaleyle büyük oranda kontrol altına alındığını bildirdi.

Suludere Mahallesi mevkisinde dün 13.00 sıralarında otluk alanda çıkıp ormana sirayet eden yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Orman İşletme, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye itfaiyeleri, AFAD ve arama kurtarma derneklerinin yer aldığı yangının ikinci günündeki çalışmalara, 963 personel, 93 intikal aracı, 41 itfaiye aracı, 76 su tankeri, 78 arazöz, 23 iş makinesi, 3 mobil haberleşme aracı, 3 mobil mutfak, 10 helikopter, 6 uçak katılıyor.

İki ambulans ve 4 UMKE aracı ile GSM operatörlerine ait mobil haberleşme araçları da haberleşmenin kesintisiz sağlanması için sahada bulunuyor.

Valilikten yapılan açıklamada, yangının enerjisinin büyük oranda düşürüldüğü, alevlere havadan ve karadan müdahalenin devam ettiği belirtildi.

Bu arada, dün tedbir amacıyla tahliye edilen Safiye, Suludere ve Akçat mahallelerinde de ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Vali İlhami Aktaş, yangından etkilenen Akçat Mahallesi'nde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

"Yangında ağırlıklı olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yanmış"

Aktaş, gazetecilere, dün öğle saatlerinde otluk alanda çıkan yangının ormana sirayet ettiğini belirterek, başladığı andan itibaren karadan ve havadan yapılan mücadeleyle yangının, şu anda enerjisinin düşürüldüğünü söyledi.

"An itibarıyla tam kontrol altına aldık denilemese de çoğunlukla kontrol altına alındı diyebiliriz." ifadesini kullanan Aktaş, yer yer rüzgardan kaynaklı tütmeler olduğunu kaydetti.

Aktaş, o bölgelere de havadan ve karadan müdahalenin sürdüğünü dile getirerek, şu ana kadar çeşitli kurum ve kuruluşlardan 1000'in üzerinde personel, 250'den fazla araç, 6 uçak ve 10 helikopterle yangına müdahale edildiğini bildirdi.

İletişimin kesilmemesi için mobil haberleşme sistemlerinin yanı sıra mobil mutfaklar da oluşturularak insanların ihtiyaçlarının giderilmeye çalışıldığını belirten Aktaş, "3 köyümüz boşaltılmış durumda. Bugün akşama kadar o tedbirimiz devam edecek. Akşam yangının toparlanması durumunda o köylerdeki bu tedbiri kaldıracağız. Yangında ağırlıklı olarak bağ evi olmak üzere 12 yapı yanmış ve zarar görmüş vaziyette. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğümüz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün zararla ilgili çalışmaları devam ediyor." ifadesini kullandı.

Aktaş, vatandaşlardan yangınlara karşı dikkatli olmalarını isteyerek, şöyle konuştu:

"Yeni yangınların, yeni kayıpların oluşmaması için günlük hayatımızda çok tedbirli davranmamız lazım. Yasak olan ormanlık alanlara girmememiz gerekiyor. Ormanlık alanlarında, yasaklı alanlarda ve diğer tehlikeli alanlarda ateş yakmaktan kaçınmamız gerekiyor. Böyle rüzgarlı havalarda vatandaşlarımızdan özel olarak bu konularda çok hassas davranmalarını istirham ediyoruz. Umarım yeni yangınlar oluşmaz. Bu şekilde doğa ve orman kaybımız da olmaz. Tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Aktaş, yangın söndürme çalışmasında yer alan tüm kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında

15:26
SON DAKİKA: Kocaeli'de Orman Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
