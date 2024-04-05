Kocaeli'de iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Sergen B. idaresindeki 34 CCY 005 plakalı otomobil, Pelitli Yolu Pelitli Mahalle Mezarlığı mevkiinde karşı istikametten gelen Havva Y. yönetimindeki 41 AKY 191 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile 3 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık personelince Gebze Fatih Devlet ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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