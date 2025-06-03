Kocaeli\'de Otoyolda Kaza: 12 Yaralı

KOCAELİ'de, Kuzey Marmara Otoyolu'nda 3 otomobilin karıştığı kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sırlarında Kuzey Marmara Otoyolu'nun Körfez ilçesi geçişi Kutluca mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 81 AAC 004, 34 FGK 420 ve 06 EFM 491 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 81 AAC 004 plakalı otomobil yol kenarındaki bariyerin altına girdi. Kazada 4'ü çocuk 12 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri tarafından bölgede ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin kaldırılması ve yoldaki temizlik çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.