Kocaeli\'de Özel Halk Otobüsü Şoförü Fenalaşan Yolcuyu Hastaneye Götürdü

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Kocaeli'de özel halk otobüsünün şoförü fenalaşan yolcusunu hastaneye götürdü.

Gebze- Çayırova arasında çalışan 557 numaralı, 41 J 4114 plakalı özel halk otobüsünde yolculuk yapan kadın yolcu Z.G. (23), Osman Yılmaz Mahallesi mevkisinde aniden fenalaşarak bayıldı. Otobüsteki yolcular, genç kıza müdahalede bulundu.

Bu sırada otobüsün dörtlülerini yakan şoför Beyler Sevindik, hiçbir durakta durmadan Gebze Fatih Devlet Hastanesine gitti. Tedavi altına alınan yolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşanan o anlar ise halk otobüsünün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, otobüste fenalaşan yolcunun bilincini kaybederek bayılması, diğer yolcuların müdahalesi ve şoförün hastaneye yetiştirme çabası yer alıyor.

Şoför Beyler Sevindik, AA muhabirine, araçta birisinin bayıldığını öğrenince direkt hastaneye doğru sürmeye başladığını söyledi.

Hastayı hastane yetkililerine teslim ettiklerini aktaran Sevindik, "Yolculardan bir arkadaşımız da yardım maksadıyla hastanın yanında kalabileceğini söyledi. Bizler de işlemleri yaptırdıktan sonra hastaneden ayrıldık." dedi.