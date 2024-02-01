Gebze\'de P&G fabrikasına giren kişi 7 işçiyi rehin aldı

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Kocaeli'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde ABD'li Procter and Gamble (P&G) şirketine ait fabrikaya giren bir kişi, 7 işçiyi rehin aldı.

Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, tel örgülerden atlayıp fabrikanın ana binasına girdiği, yedi işçiyi rehin aldığı iddia edildi. İşçileri rehin alan kişinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiği ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı'ndan da bilgi alınamadı.