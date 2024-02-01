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Gebze'de P&G fabrikasına giren kişi 7 işçiyi rehin aldı - Son Dakika
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Gebze'de P&G fabrikasına giren kişi 7 işçiyi rehin aldı

Gebze\'de P&G fabrikasına giren kişi 7 işçiyi rehin aldı

Kocaeli'de bulunan Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan ABD'li Procter and Gamble (P&G) şirketine ait fabrikaya giren bir kişi, 7 işçiyi rehin aldı. İddialara göre, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla gerçekleştirilen bu olay üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı'ndan da bilgi alınamadı.

01.02.2024 18:59
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Kocaeli'de Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde ABD'li Procter and Gamble (P&G) şirketine ait fabrikaya giren bir kişi, 7 işçiyi rehin aldı.

Gebze'de bugün saat 15.00 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin, tel örgülerden atlayıp fabrikanın ana binasına girdiği, yedi işçiyi rehin aldığı iddia edildi. İşçileri rehin alan kişinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ettiği ileri sürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kocaeli Valiliği ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin bir açıklama yapmazken, Lastik-İş Sendikası Gebze Şube Başkanlığı'ndan da bilgi alınamadı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Gebze'de P&G fabrikasına giren kişi 7 işçiyi rehin aldı - Son Dakika
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