Kocaeli'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Kocaeli'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli\'de PKK ve DEAŞ operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve DEAŞ'a yönelik faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlar, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla yapıldı.

12.02.2024 17:21  Güncelleme: 17:21
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Kocaeli'de terör örgütleri PKK ile DEAŞ'a yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Körfez ve Gölcük ilçelerinde operasyon düzenledi.

Operasyonlarda silahlı terör örgütleri DEAŞ ve PKK bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen 2 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

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