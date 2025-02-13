Kocaeli\'de Polis Kılığına Giren Hırsızlar Tutuklandı

Güncel

KOCAELİ'nin 2 ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtıp, 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli İstanbul'da düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Körfez ve Çayırova ilçesinde farklı zamanlarda kendilerini polis olarak tanıtıp, vatandaşları yönlendirerek 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası ele geçiren şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesinin ardından dün İstanbul'da polis tarafından operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda şüpheliler M.A.U. ve K.A.Y. gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.