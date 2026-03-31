Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 9 Gözaltı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Mart gecesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları ve otoyol ile kara yollarındaki kameraları incelemeye aldı. Saldırganların kullandığı otomobilin geçtiği tüm güzergahlardaki kameralar incelendi, İstanbul'dan geldikleri belirtildi. Çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Azerbaycan uyruklu olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan 5 gün önce de İzmit'e gelerek keşif yaptıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Organize şekilde hareket ettikleri ve çete bağlantılı olabilecekleri belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,