Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli'de Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 9 Gözaltı

31.03.2026 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmit'teki eğlence mekanına silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, eğlence mekanına yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, 27 Mart gecesi Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Tramvay yolundan geçen plakasız otomobilden açılan ateş sonucu işletme sahibi Volkan Berberoğlu (42), yolda selam vermek için duran Cem Özer (49) ve emekli polis Talip Çakır hayatını kaybetti. Mekan çalışanı Türkeş Ç. ile Cüneyt S. ise yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Hayatını kaybedenler toprağa verilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YÜZLERCE KAMERA İNCELENDİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları ve otoyol ile kara yollarındaki kameraları incelemeye aldı. Saldırganların kullandığı otomobilin geçtiği tüm güzergahlardaki kameralar incelendi, İstanbul'dan geldikleri belirtildi. Çok sayıda kişinin ifadesine başvurulurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Azerbaycan uyruklu olduğu bildirildi. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olaydan 5 gün önce de İzmit'e gelerek keşif yaptıkları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

Organize şekilde hareket ettikleri ve çete bağlantılı olabilecekleri belirtilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 9 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Haber: Selda Hatun TAN/KOCAELİ,

Kaynak: DHA

Güvenlik, Kocaeli, Saldırı, Cinayet, Güncel, Suç, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.03.2026 15:34:10. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.