Kocaeli'de Sokak Hayvanları Soruşturması - Son Dakika
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Kocaeli'de Sokak Hayvanları Soruşturması

Kocaeli Valiliği, Gebze'deki sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler üzerine soruşturma başlattı.

11.10.2024 18:18
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Kocaeli Valiliği, Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Basında ve sosyal medya mecralarında yer alan Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntülere ilişkin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kocaeli Şube Müdürlüklerince her türlü araştırma ve inceleme yürütülmekte olup, derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, kamuoyunun süreç içinde gelişmelerle ilgili bilgilendirileceği belirtildi.

Gebze Belediyesinden açıklama

Gebze Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ölmüş sahipsiz hayvanlarla ilgili basın ve sosyal medyada dolaşıma sokulan görüntüler üzerine ivedilikle harekete geçildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Kamuoyuna yansıyan cansız sokak hayvanı görselleri, Balçık barınma alanımız ve sokaklarımızdan ekiplerimizin cansız olarak topladığı 16 sokak köpeği, Gebze'de meydana gelen trafik kazaları sonucu yaşamını kaybeden 3 köpek ve kendi sağlık sorunları nedeniyle kurtarılamayan 10 köpeğe aittir. Aynı zamanda görüntülere yansıyan kedilerden 9'u sokaklarımızdan çeşitli sebeplerle ölmüş olarak toplanan, 4'ü trafik kazasıyla ölen ve 2 tane tedaviye cevap vermeyerek ölen kedilere aittir. Bu can kayıplarının tutanakları ilgili birimlere teslim edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Gebze bölgesinde kedi ve köpeklerden oluşan yaklaşık 10 bin sahipsiz hayvanının yaşadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gebze Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, rutin çalışmaları ve vatandaş bildirimleri doğrultusunda sokak hayvanlarının sağlıklı yaşaması, yaşamsal bir sorun oluşturmaması için çalışmaktadır. Şehir merkezi ve otoyollardan uzakta Balçık bölgesinde oluşturduğumuz Barınma ve Beslenme Merkezi bu amaçla hizmet vermektedir. Bu bölgede 4 bin köpek, belediyemiz ve hayvanseverlerin işbirliğiyle yaşamakta, yaşatılmaktadır. Ölmüş sokak hayvanlarıyla ilgili görüntüler kurumumuz tarafından kabul edilemez olarak değerlendirilmektedir. Konuyla ilgili soruşturma açılmıştır. İlgililer soruşturma tamamlanıncaya kadar açığa alınmıştır. Ayrıca Gebze Belediye Başkanlığımızın müracaatıyla Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı da görüntülerle ilgili soruşturma başlatmıştır."

Kaynak: AA

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