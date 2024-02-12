Kocaeli'de sol terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Kocaeli'de sol terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Kocaeli\'de sol terör örgütü üyelerine yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, silahlar, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi.

12.02.2024 13:41  Güncelleme: 13:43
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KOCAELİ'de sol terör örgütü üyeleri ve finans sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespit, deşifre ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında örgütlere üye olan ve finans desteği sağlayanlara yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, 4 tabanca, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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