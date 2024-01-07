 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kocaeli'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 21 şüpheliden 5'i tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele çalışması yaptı. Operasyonda 206 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 terazi ve 1650 lira ele geçirildi. 16 şüpheli serbest bırakılırken, A.Ö, H.D, B.T, G.G. ve S.C. tutuklandı.

Kocaeli\'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
07.01.2024 - 23:37,
Abone Ol

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit, Derince ve Çayırova ilçelerinde uyuşturucu imalatı, ticareti ve kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma gerçekleştirdi.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelilerin ikamet ve üstlerinde 206 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza, 3 terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1650 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden 16'sı emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ö, H.D, B.T, G.G. ile S.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çayırova, Kocaeli, Uyuşturucu, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


23:13
Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:11
Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:03
Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39
İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39
Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34
Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52
Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz

Son Dakika
23:11 Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, Bakan Uraloğlu ile toplantı yaptı
23:13 Bodrum sahilinde başı olmayan erkek cesedi bulundu
23:03 Eleştirilerin hedefinde olan Ndombele maç sonu isyan etti
22:39 İsrail polisi, Kudüs'te 3 yaşındaki Filistinli kız çocuğunu vurarak öldürdü
22:39 Zonguldak'tan Karabük'e kömür taşıyan yük treni raydan çıktı
22:34 Gözler yeni yılın ilk kabinesinde! Masada emekli aylığı düzenlemesi var
21:52 Okan Buruk'tan maç sonuna damga vuran sözler: Bizi yıpratmaya çalışıyorlar
21:08 DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan'dan CHP'ye tepki: Bize salon vermeyene, yok sayana oy vermeyiz
20:52 Aslan hata yapmadı! Galatasaray Konyaspor'u rahat geçti
20:32 Fatih Terim yeni takımıyla 2'de 2 yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2024 00:48:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement