Kocaeli'de Yatırım Dolandırıcılığına 63 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika
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Kocaeli'de Yatırım Dolandırıcılığına 63 Yıl 6 Ay Hapis

09.06.2026 17:25
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Kocaeli'de dolandırıcılık davasında 4 sanığa toplam 63 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Kocaeli'de kar payı karşılığı yatırım vaadiyle dolandırıcılık davasında verilen hapis cezası kararının istinaf tarafından bozulması üzerine yeniden yargılanan 4 sanık ayrı ayrı 63 yıl 6 ay hapisle cezalandırıldı.

Bölge Adliye Mahkemesinin (istinaf) bozma kararının ardından Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına, bazı mağdurlar ile müşteki avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katılan tutuksuz sanık C.T. önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 78 müştekiye karşı ayrı ayrı cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, verilen aranın ardından sanıklar C.T, T.T, Y.H. ve C.A'ya 78 müştekiye yönelik eylemleri nedeniyle "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan ayrı ayrı toplam 63 yıl 6 ay hapis ve adli para cezası verdi.

Sanıkların tutuklu kaldıkları süre göz önüne alınarak mevcut tutuksuz durumlarının devamı kararlaştırıldı.

Süreç

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2014 yılında döviz bürosu ve kuyumcuya "kar payı karşılığı" yatırım yapan kişilerin şikayeti üzerine şirket yetkilileri hakkında soruşturma başlatılmış, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan C.A, Y.H, C.T. ve T.T. hakkında 5 yıl hapis cezası verilmişti. Temyiz için üst mahkemeye gönderilen dosyanın Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine karar verilmişti.

Yeniden görülen davada mahkeme heyeti sanık C.T, T.T, Y.H. ve C.A'ya, "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan 80 mağdura karşı birer yıl olmak üzere toplam 80 yıl hapis cezası vermiş, sanıklardan E.U, P.T, T.T. ve M.Z'nin "nitelikli dolandırıcılık" suçundan, T.T'nin "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçundan beraatine hükmetmişti.

Öte yandan, tüm sanıklar "Bankacılık Kanunu'na muhalefet" suçundan beraat etmişti.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, 3. Sayfa, Kocaeli, Ekonomi, Güncel, Finans, Ceza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli'de Yatırım Dolandırıcılığına 63 Yıl 6 Ay Hapis - Son Dakika

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