D-100 kara yolunun Kocaeli kesiminde 1 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası nedeniyle ulaşımda aksama yaşandı.
İstanbul istikameti Muallimköy mevkisinde servis minibüsü, hafif ticari araç ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobilde sıkışan R.E, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul yönünde bir süre aksayan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli'de Zincirleme Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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