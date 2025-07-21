Kocaeli\'de Zincirleme Kaza: 2 Yaralı

D-100 kara yolunun Kocaeli geçişinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı, ulaşım aksadı.

Kara yolunun Ankara istikameti Gebze Oto Sanayi mevkisinde 34 PN 1313 ve 41 ATZ 489 plakalı otomobiller ile 34 HHP 432 plakalı hafif ticari araç ve 16 NAK 04 plakalı kamyonun karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, kimlikleri henüz öğrenilemeyen iki yaralıyı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı yolun Ankara istikametindeki ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.