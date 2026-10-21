Kocaeli'deki tünelde yanan tırın yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldi

Kocaeli'deki tünelde yanan tırın yangını söndürüldü, araç kullanılamaz hale geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde Ankara yönü İzmit Çayırköy geçişindeki tünelde tırın motor bölümünde çıkan yangın söndürüldü. Yangında tır kullanılamaz hale gelirken, Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü sağlanıyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde seyir halindeki tırda çıkan yangın söndürüldü.
Otoyolun Ankara yönü İzmit ilçesi Çayırköy geçişi mevkisinde tünel içinde seyreden A.A. idaresindeki tırın motor bölümünde yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.
Tırdan yükselen dumanların görüş mesafesini azaltması nedeniyle sürücüler tünelde dikkatli ilerledi.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi.
Ankara yönünde ulaşım 2 şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
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