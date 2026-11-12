Kocaeli Derince'de kayıp 80 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor - Son Dakika
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Kocaeli Derince'de kayıp 80 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor

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Kocaeli Derince\'de kayıp 80 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor
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Kocaeli Derince'de İlimtepe'ye dolaşmaya giden 80 yaşındaki kişi eve dönmeyince yakınları kayıp ihbarı yaptı. İhbarın ardından AFAD ve jandarma ekipleri bölgede karadan ve dronla havadan arama yürütüyor.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde dolaşmak için gittiği İlimtepe'den dönmeyen İrfani Karaca (80) için arama çalışma başlattı.

Derince ilçesinde oturan İrfani Karaca, önceki gün hava almak ve dolaşmak amacıyla İlimtepe Mahallesi'nde gitti. Karaca'nın eve dönmemesi üzerine yakınları, hayatından endişe ederek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ve AFAD ekipleri, Karaca'yı bulmak için çalışma başlattı. Bölgede karadan ve dronlarla havadan arama çalışması yapılıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kocaeli Derince'de kayıp 80 yaşındaki kişi AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor - Son Dakika
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