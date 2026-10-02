Kocaeli Dilovası\'nda devrilen motosikletten yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı

Kocaeli Dilovası'nda devrilen motosikletten yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Ahmet K. idaresindeki 41 BGD 458 plakalı motosiklet, Mimar Sinan Mahallesi İstiklal Caddesi'nde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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