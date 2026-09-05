Kocaeli Gebze'de aküsü biten aracı rampadan yuvarlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'de aküsü biten aracı rampadan yuvarlayan sürücü hayatını kaybetti

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Gebze'de aküsü biten otomobilini çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettiren R.E., kontrolden çıkan aracın servis midibüsüyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aküsü biten otomobilini çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettiren sürücü, aracın kontrolden çıkarak servis midibüsüyle çarpışması sonucu hayatını kaybetti.

Yavuz Selim Mahallesi 461. Sokak'taki evinin önünde park halinde bulunan 34 BGB 21 plakalı otomobiline binen R.E, aküsü biten aracı çalıştırmak için rampadan aşağı hareket ettirdi.

Kontrolden çıkan otomobil, önce yol kenarında park halindeki 34 SU 407 plakalı otomobile, daha sonra Ankara Caddesi'nde seyreden A.S. yönetimindeki 41 P 5540 plakalı servis midibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yol kenarındaki korkuluklarla midibüs arasında sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erlerince sıkıştığı yerden çıkarılan R.E'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından Gebze Adli Tıp Şube Müdürlüğü morguna kaldırıldı.

Bu arada, otomobilin kaza öncesi rampadan hızla aşağı indiği anlar, bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gebze'de aküsü biten aracı rampadan yuvarlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli Gebze'de aküsü biten aracı rampadan yuvarlayan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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