Kocaeli Gebze\'de Kuyumcudan Hırsızlık Olayında 3 Zanlı Tutuklandı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, kuyumcudan hırsızlık olayına ilişkin 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gebze ilçesinde bir kuyumcudan 560 bin lira değerinde ziynet eşyası çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen polis ekipleri, S.P, Y.P. ve B.P'yi gözaltına alındı.

Zanlılardan S.P'nin 40, Y.P'nin 9 ve B.P'nin de 69 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.