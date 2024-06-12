Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, soğutma çalışmaları devam ediyor. Kocaeli Valiliği, yangınla ilgili yapılan açıklamada herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığını belirtti.

12.06.2024 16:32
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KONTROL ALTINA ALINDI

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangın, bitişiğindeki akaryakıt istasyonuna sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında soğutma çalışması devam ediyor.

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Kocaeli Valiliği'nden yangınla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Gebze ilçemiz Balçık Köyü Şile yolunda bulunan bir palet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktığı ihbarı üzerine olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleriyle birlikte trafik ekipleri yönlendirilmiştir. Bölgeye gönderilen ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınmış olup, söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. İlk belirlemelere herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı anlaşılan yangından dolayı tüm Kocaelili hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Erol POLAT/GEBZE(Kocaeli),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocaeli Gebze'deki Palet Fabrikasında Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika

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