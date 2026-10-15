Kocaeli Gölcük\'te sağanakta bazı alt geçitler kapandı, Hasaneyn\'de yola kaya düştü

Kocaeli Gölcük'te sağanakta bazı alt geçitler kapandı, Hasaneyn'de yola kaya düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli Gölcük'te etkili olan sağanak sonrası bazı alt geçitler suyla doldu ve ekipler tarafından ulaşıma kapatıldı. Hasaneyn köyündeki ormanda kopan toprak ve kaya parçaları yola düşerken, köy içindeki diğer yollar da suyla doldu.
GÖLCÜK'TE ALT GEÇİTLER SUYLA DOLDU
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde etkili olan sağanağın ardından bazı alt geçitler suyla kaplandı. Suların dolduğu alt geçitler, ekipler tarafından ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Hasaneyn köyündeki ormanda ise kopan toprak ve kaya parçaları yola düştü. Köyün içerisindeki diğer yollar da suyla doldu.
Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli),
Kaynak: DHA
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