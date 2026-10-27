Kocaeli Körfez\'de D-100\'de durdurulan araçlarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi

Kocaeli Körfez'de D-100'de durdurulan araçlarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'de silah kaçakçılığına yönelik operasyonda, D-100 kara yolu Körfez ilçesi geçişinde durdurulan araçlarda 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda D-100 kara yolu Körfez ilçesi geçişinde durdurulan araçlarda yapılan aramada, 25 yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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