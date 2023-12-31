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Kocaeli Körfez'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile araçta bulunan 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak çevredeki hastanelere götürüldü. Kazanın ardından trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandıktan sonra normale döndü.

Kocaeli Körfez\'de Zincirleme Trafik Kazası: 1\'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 20:23,  Güncelleme: 20:37
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında takla atan hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, D-100 karayolu İstanbul istikameti Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı yönde seyreden O.K. idaresindeki hafifi ticari araç, Y.K. hakimiyetindeki panelvan ve E.K. yönetimindeki 41 BR 108 plakalı tır zincirleme kazaya karıştı. Çarpışmanın şiddetiyle takla atan hafifi ticari araç hurdaya döndü. Kazada hafif ticari araçtaki sürücü O.K. ile 1'i çocuk 6 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yardıma koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yaralılar sıkıştığı yerden çıkartıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 7 yaralı hastanelere sevk edildi.

Kaza sebebiyle D-100 karayolunun İstanbul istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerince tek şeritten kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, kazalı araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. - KOCAELİ

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli Körfez'de Zincirleme Trafik Kazası: 1'i Çocuk 7 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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