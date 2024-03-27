Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Gönülden Gönüle" projesi kapsamında İzmit ilçesinde 13 aileye ziyarette bulundu.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Vali Yavuz ve eşi Selda Yavuz, öncüsü oldukları proje doğrultusunda ramazanda da şehit yakınlarını, gazileri, yaşlıları, engelli bireyleri, öksüz ve yetimler ile ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret ederek, gönül köprüleri kurmayı sürdürüyor.
Vali Yavuz ile eşi, Kadıköy, Mehmet Ali Paşa, Yenişehir ve Alikahya Atatürk mahallelerinde 13 aileyi ziyaret etti.
Bu kapsamda Şehit Piyade Üsteğmen Muhammet İsmail Kaya'nın ailesi ile gazi Ramazan Ural'ın evine konuk alan Yavuz ve eşi, mahalleli ve esnafla da sohbet etti.
Yavuz, ziyaretler sırasında çocuklara hediyeler verdi.
Son Dakika › Güncel › Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında 13 aileye ziyarette bulundu - Son Dakika
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, oğlunu motosiklet egzozundan çıkan sesten rahatsız olduğu gerekçesiyle azarlayan komşusunu tabancayla vurarak öldüren ve bir kişiyi de yaralayan şahıs tutuklandı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Erzurum'da kar ve tipi nedeniyle 164 kırsal mahallenin yolu kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Kars'ta da kar yağışı ulaşımda aksamalara yol açtı. Arpaçay, Kağızman, Sarıkamış ve Susuz ilçelerinde toplamda 16 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. Ardahan'da ise kar ve tipi nedeniyle Çıldır ve Hanak ilçelerinde 4 köyün yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışıyor.
Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta kar yağışının ardından soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Erzurum'da kent merkezinde yoğun kar yağışının ardından soğuk hava etkisini gösteriyor. Cami bahçeleri, caddeler ve kaldırımlar buzlanırken çatılarda buz sarkıtları oluştu. Ardahan'da da soğuk hava nedeniyle buzlanma meydana geldi ve sarıçam ormanları beyaza büründü. Ağrı'da ise yüksek kesimlerde karla kaplı noktalar bulunurken soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor ve ağaçlarda kırağı oluştu. Doğada yiyecek arayan bir tilki ise Selim ilçesi yakınlarında görüntülendi.
Bilecik'in İnhisar ve Gölpazarı ilçelerinde, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 'Seçim Güvenliği' toplantısı düzenlendi. Toplantıda, seçim öncesi ve sonrası için halkın huzurunun devamlılığı ve güvenlik önlemlerinin en üst seviyede olması talep edildi.
Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 16 köy yolu ulaşıma kapandı. Arpaçay'da 6, Kağızman'da 4, Sarıkamış'ta 4 ve Susuz ilçesinde ise 2 köy yolu kapalı bulunuyor. İl Özel İdaresi ekipleri yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Türkiye'nin Ocak-Şubat döneminde gerçekleştirdiği hamsi ihracatı sonucunda 18 ülkeye 577 bin 463 kilogram hamsi gönderilerek 2 milyon 119 bin 896 dolarlık döviz sağlandı. En fazla ihracat ise Belçika, Amerika Birleşik Devletleri ve Fransa'ya yapıldı. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, hamsi ihracatının önceki yıla göre daha verimli geçtiğini belirtti ve 15 Nisanda başlayacak olan av yasağı nedeniyle hareketlilik beklemediklerini ifade etti. Gürdoğan ayrıca, hamsinin artık konserve olarak da ihraç edilmeye başlandığını ve bu durumun ihracatta artış sağladığını söyledi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde denizde genç bir erkek cesedi bulundu. Ceset, teşhis için morga kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na bağlı dalgıçlar geldi. Cesedin 25 yaşlarında bir gence ait olduğu, kimlik tespitinin ise otopsi işlemleriyle birlikte yapılacağı öğrenildi.
Afyonkarahisar Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında dün akşam saatlerinde başlayan yangın sabaha karşı kontrol altına alındı. Yangında 5 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye sevk edildi. Yangın sonrası olay yeri inceleme ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, Kalınkoz ve Gürsu Mahallesinde gerçekleşen halk buluşmalarında, yeni dönemde yapılacak projeleri vatandaşlara anlattı. Kalınkoz Mahallesinde vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Arslan, mahalle ve ilçe adına yapılacak projeleri anlattı. Mahalle sakinleri ile sohbet eden Arslan, teşekkürlerini iletti. Gürsu Mahallesi Muhtarı Zafer Gök'ün düzenlediği iftar yemeğine katılan Arslan, oruç tutanların dualarını kabul etmesini diledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?