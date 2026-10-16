Kocaeli Valisi, selde 1900 olaya müdahale edildiğini, 267 kişinin kurtarıldığını açıkladı

KOCAELİ Valisi İlhami Aktaş, kentte etkili olan sağanak sırasında yaşanan sel, su baskını ve heyelanlara ilişkin son durumu açıkladı. Vali Aktaş, kent genelinde 1900 olaya müdahale edildiğini, mahsur kalan 267 kişinin kurtarıldığını belirtti. Yeni yağışlara karşı uyarında bulunan Aktaş, "Yarın yağacak yağış belki dünkünden çok daha az olacak ama topraktaki doyum seviyesi itibarıyla etkisi daha fazla olabilir" dedi.

Kocaeli'de, 14 Ekim'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışların ardından kent genelinde meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlarla ilgili Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) basın açıklaması düzenlendi. Kocaeli Valisi İlhami Aktaş tarafından yapılan açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şevket Avcı ve İl Emniyet Müdürü Celal Özcan ve kurum müdürleri de hazırda bulundu.

'KURUMLARIMIZ CANLA BAŞLA ÇALIŞTI'

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan turuncu kodlu uyarının ardından kent genelinde tedbirlerin alındığını belirten Vali Aktaş, AFAD Yönetim Merkezi'nin 14 Ekim saat 21.00 itibarıyla faaliyete geçtiğini söyledi. Aktaş, "Başta 112 olmak üzere kurumlarımıza sel baskını, su basması, heyelan, ağaç devrilmesi ve mahsur kalma gibi toplam 1900 olay bildirildi. Bu olaylara 45 kurum, 4 bin 420 personel ve 1800 araçla müdahale edildi. İlk andan itibaren başta Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız vatandaşlarımızdan gelen ihbarları değerlendirerek canla başla çalıştı" dedi.

267 KİŞİ KURTARILDI, ESKİ MUHTAR ARANIYOR

Yağışlar nedeniyle çok sayıda vatandaşın mahsur kaldığını belirten Aktaş, 267 kişinin ekipler tarafından kurtarıldığını açıkladı. Sel sularına kapılarak kaybolan eski muhtarı arama çalışmalarının sürdüğünü belirten Aktaş, "Maalesef bir vatandaşımızla ilgili arama çalışmalarımız devam ediyor. Eski bir muhtarımız olan vatandaşımızın aracıyla birlikte sele kapıldığı değerlendiriliyor. Aracı yapılan çalışmalar sonucunda dereden çıkarıldı ancak vatandaşımıza henüz ulaşılamadı. Jandarma, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerimizin koordineli arama çalışmaları devam ediyor" diye konuştu.

350 HANEYİ SU BASTI, 8 BİNA BOŞALTILDI

Kent genelinde yaşanan hasara ilişkin bilgi veren Aktaş, 350 haneden su baskını ihbarı alındığını, 8 binanın tedbir amacıyla boşaltıldığını söyledi. Yağışlar nedeniyle 7 istinat duvarının kısmen veya tamamen yıkıldığını belirten Aktaş, tarım işletmelerinde de çoğunluğu küçük çaplı olmak üzere hasar meydana geldiğini ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Yağışlardan etkilenen 15 vatandaşa sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiğini belirten Aktaş, bazı vatandaşların hastanelerde muayene edildiğini söyledi.

KANDIRA YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Heyelan ve çökmeler nedeniyle bazı yolların ulaşıma kapandığını belirten Vali Aktaş, bu yolların büyük bölümünün yeniden ulaşıma açıldığını açıkladı. Kandıra yolu üzerindeki çalışmaların devam ettiğini ifade eden Aktaş, Kandıra ulaşımının servis yolundan sağlandığını, ayrıca 3 köyün bağlantı yollarında Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

OKULLARDAKİ HASARLAR HAFTA SONU GİDERİLECEK

Yağışlar nedeniyle 16 Ekim Cuma günü kent genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verilmesine de değinen Aktaş, bazı okulların bodrum katlarını su bastığını, bazı okul binalarının çatılarında ise sorunlar yaşandığını belirtti. Aktaş, "Çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin elektrik, su gibi herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bugün de eğitime ara verilmesi kararını aldık. Arkadaşlarımız bugün ve hafta sonu eksiklikleri gidermek için çalışacak. Pazartesi günü eğitim öğretime daha sağlıklı bir ortamda devam edilmesini hedefliyoruz" dedi.

MOTOKURYE YASAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Olumsuz hava koşullarında motosiklet kullanımına yönelik alınan tedbirlere de değinen Aktaş, kararların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını söyledi. Aktaş, "Bu kararlar nedeniyle hem işverenlerin hem de vatandaşlarımızın kısmen mağduriyet yaşadığının farkındayız. Ancak motosikletlerin karıştığı trafik kazalarında hem ilimizde hem de Türkiye genelinde artış var. Bizim bu vatandaşlarımızın da can güvenliğini koruma görevimiz bulunuyor. Bu nedenle meteorolojik olumsuzluklarda bu kararları almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'TOPRAK MAKSİMUM DOYUMA ULAŞTI'

Yağışların devam edeceğini belirten Vali Aktaş, özellikle 17 Ekim Cumartesi günü beklenen yağışlara dikkat çekti. Yeni yağışların önceki günkü kadar şiddetli olmayabileceğini ancak toprağın suya doyması nedeniyle etkilerinin daha ağır olabileceğini ifade etti. Aktaş, "Yarın yağacak yağış belki dünkünden çok daha az olacak ama topraktaki doyum seviyesi itibarıyla etkisi daha fazla olabilir. Özellikle su baskını, sel ve heyelan noktasında daha fazla etkisi olabilir. Çünkü toprak maksimum doyuma ulaştı. Yüzey akışı daha da artacak. O yüzden tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız, Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz teyakkuz halinde olacak" dedi.

'DERE YATAKLARINDAN UZAK DURUN'

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Aktaş, özellikle dere yatakları ve su birikintilerinden uzak durulmasını istedi. Kırsal bölgelerde evi veya bahçesi bulunan vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirten Aktaş, "Vatandaşlarımızdan dere yataklarına yaklaşmamalarını, su birikintisi olan yerlerden araçlarıyla veya yaya olarak geçmeye çalışmamalarını özellikle rica ediyoruz. En küçük olumsuzlukta 112 Acil Çağrı Merkezi başta olmak üzere ilgili kurumlara bilgi versinler" diye konuştu.