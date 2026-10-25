Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için oy kullanmaya başladı - Son Dakika
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Kocaeli ve Sakarya'da çifte vatandaşlar Bulgaristan seçimi için oy kullanmaya başladı

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Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için oy kullanmaya başladı. Kocaeli'de İzmit ve Gebze'de 2, Sakarya Serdivan'da 1 sandık kuruldu; Kocaeli'de oy verme 20.00'ye kadar sürecek.

KOCAELİ/ Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı seçimi için sandık başına gitti.

Bulgaristan vatandaşları için Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçelerinde 2 sandık kuruldu.

İzmit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu İlkokulunda seçmenler, Bulgaristan'dan gelenlerin de aralarında bulunduğu görevliler nezaretinde oy kullanmaya başladı.

Oy kullanma işlemi saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Kocaeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Topaloğlu, AA muhabirine, İzmit ve Körfez ilçelerinde sandık açılması için dernek olarak başvuru yaptıklarını, çevrim içi dilekçeleri artırarak İzmit'te sandık kurulmasını sağladıklarını söyledi.

Kocaeli'de, İzmit ve Gebze'de toplam 2 sandık açıldığını belirten Topaloğlu, şöyle devam etti:

"Bulgaristan'daki yasa değişikliğinden dolayı katılım düşük olabilir. Online başvuru yapmayanlar, seçim günü dilekçelerini el yazısıyla komisyonun önünde doldurması gerekiyor. Bulgarca bilmeleri ve el yazısı yazmaları şartı getirildi. Bu da bir nevi çifte vatandaşlar için engel. Bu nedenle birinci turda katılım olur, ikinci tura kalırsa aynı seçmenler sandığa gitmeyebilir. Bulgaristan'da seçimlere katılım düşük, büyük ihtimalle seçim ikinci tura kalacak. 1 Kasım'da yapılacak ikinci turda yine burada olabiliriz."

Sakarya

Sakarya'da yaşayan seçmenler, Serdivan ilçesindeki Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde kurulan tek sandıkta oylarını kullanıyor.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Sakarya Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdinç Bilaloğlu, AA muhabirine, 6 ay önce parlamento seçimleri yapılan Bulgaristan'da cumhurbaşkanı seçimi yapıldığını belirtti.

Bilaloğlu, Bulgaristan'da 2021'den bu yana siyasi krizin söz konusu olduğuna değinerek, bu süreçte ülkenin 7 defa seçime gittiğini söyledi.

Bulgaristan'daki seçim sürecini değerlendiren Bilaloğlu, "Toplam 27 aday var. Bunların birkaçı arasında yarış söz konusu olacak. Yüksek ihtimalle ilk turda yüzde 51'i geçen parti olmayacağını ve 1 Kasım'da tekrar seçime gidileceğini düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bilaloğlu, Sakarya'da oy kullanma işlemlerini daha önce okullarda yaptıklarını anımsatarak bu seferki seçimde ilk kez dernek binasına sandık kurduklarını kaydetti.

Kendilerine destek olanlara teşekkür eden Bilaloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sakarya'da yaklaşık 1500 kişinin çifte vatandaşlığı bulunuyor. Şimdiye kadar yapılan seçimlerde en çok 800 oy kullanıldı. Bu seçim biraz daha sakin geçecek görünüyor. İkinci turda daha çok rağbet olacağını düşünüyoruz çünkü iki adayın yarışacağı bir seçim olacak. İkinci turda çifte vatandaşlarımızın seçime katılacaklarını inanıyorum. Vatandaşlarımız gelsin oylarını kullansın. Bu, bir demokratik yarış. Bizim Bulgaristan'la temaslarımız devam ediyor. Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımızın yaşantısının daha iyi olması açısından bizler de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız oylarını mutlaka kullansınlar."

Kaynak: AA
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