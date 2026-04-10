Kocaelispor'dan Galatasaray'a Sert Yanıt: 'Vakarımız Suskunluk Değildir'

10.04.2026 21:51
Kocaelispor yönetimi, Galatasaray ile oynanacak kritik maç öncesinde sarı-kırmızılı camianın algı operasyonlarına karşı duruş sergiledi. Kulüp, fair-play ruhunun önemini vurgulayarak, hiçbir baskı altında boyun eğmeyeceklerini açıkladı.

Kocaelispor yönetimi, hafta sonu oynanacak kritik Galatasaray maçı öncesinde sarı-kırmızılı camianın algı operasyonlarıyla ortamı germeye çalıştığını savunarak resmi bir açıklama yaptı. Açıklamada, Galatasaraylı yönetici ve teknik heyetin kulüp hakkındaki ifadelerinin Türk futbolunun centilmenlik ruhuna zarar verdiği vurgulanırken, Kocaelispor'un onurlu duruşu ve Hodri Meydan taraftar grubuyla gücünü koruduğu ifade edildi.

Kocaelispor, hiçbir baskı veya algı operasyonu karşısında boyun eğmeyeceklerini belirterek, bir şehrin onuruna dokunarak fair-play ikliminde var olunamayacağını açıkladı. Hafta sonu deplasmanda oynanacak maçta yönetimin Hodri Meydan ile tribünde yer alacağı ve futbolcuların son nefese kadar mücadele edeceği kaydedildi. Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un daha önce Kocaelispor Başkanı'nın açıklamalarına atıfta bulunması, bu tepkinin arka planını oluşturdu.

