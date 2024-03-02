Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi

Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapılan yol yapım çalışmalarını denetledi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından devam eden çalışmalar hakkında bilgi alan Çolakbayrakdar, bölgede imarlaşma sonucu yoğun yapılaşma olduğunu belirterek, yol ve altyapı çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlara daha iyi yaşam olanakları sunacaklarını ifade etti.

02.03.2024 11:43  Güncelleme: 11:45
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Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bağ ve sayfiye alanında yapımı devam eden yol yapım çalışmalarını kontrol ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Çolakbayrakdar, vatandaşlar için yaşam alanları inşa ettiklerini ifade etti.

Altyapı çalışmasından sonra yolu asfaltlayacaklarına değinen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'nde 30 metre genişliğinde yeni yol çalışması, planladığımız program dahilinde devam ediyor. Yeni imarlaşan özellikle düşük katlı bağ ve sayfiye niteliğinde bahçeli evlerin olduğu bu bölgede, bu ulaşım aksı son derece önemli ve gerekli. Bölgede imarlaşma sonucu yoğun yapılaşma var. Bu imarlaşmayla eşzamanlı olarak yol ve altyapı gibi çalışmaları tamamlayarak, hemşehrilerimize daha güzel yaşam olanakları sunuyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Ertuğrulgazi Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarını inceledi - Son Dakika
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