Kocasinan Belediyesi'nden İftar Ziyareti
Kocasinan Belediyesi'nden İftar Ziyareti

Kocasinan Belediyesi\'nden İftar Ziyareti
26.02.2026 13:06
Başkan Çolakbayrakdar, Sever çiftinin evinde iftar yaparak Ramazan'ın anlamını vurguladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve eşi Fatma Çolakbayrakdar, iftarda Sever çiftinin evine konuk oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar çifti, Argıncık Mahallesi'nde ikamet eden İsmail ve Tuba Sever çiftinin evinde iftar yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, iftar, teravih ve sonrasında farklı mahallelerde vatandaşlarla bir araya gelmeye hassasiyet gösterdiklerini ifade etti.

Ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda gönüllerin birleştiği, kardeşliğin güçlendiği, merhametin ve paylaşmanın zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu sofralar kalplerin birleştiği, gönüllerin buluştuğu, kardeşliğin kök saldığı mübarek ortamlardır. İftar sofraları ve teravih namazları, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendiren, toplumumuzun manevi bağlarını güçlendiren kutsal buluşma zeminleridir. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi her daim eylesin."

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Sever ailesi ise bu anlamlı buluşmanın kendileri için unutulmaz bir ramazan hatırası olduğunu belirterek, Çolakbayrakdar çiftine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi'nden İftar Ziyareti - Son Dakika

SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nden İftar Ziyareti - Son Dakika
