Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliğiyle Dragon Festivali düzenlenecek

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Kocasinan Belediyesi ve Uniplay Summer Fest işbirliği ile 27-28 Temmuz'da Dragon Festivali gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük kurumlararası festivali Dragon Festivali, Kayseri'de Kuşçu Marina'da gerçekleştirilecek.

Festivale yaklaşık 50 bini aşkın kişinin katılımı bekleniyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 27-28 Temmuz tarihleri arasında Kuşçu Marina'da ilk defa düzenlenecek organizasyon için hazırlıkların tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Yarışmadan çok kurumsal bir platforma dönüşen Dragon Festivali'ne Kayseri'de katılımın artması, hatta bazı kurumların birden fazla takım çıkarmasını bekliyoruz. Etkinlik çerçevesinde zengin bir program hazırlanıyor. Dünyanın en büyük festivallerinden birisini Kayseri'de gerçekleştireceğiz. Festivalde dragon bot yarışması, dans yarışması, ritim grubu, kostüm yarışması ve DJ performansa kadar 7'den 70'e herkese hitap edecek birçok etkinlik yer alacak. Alışveriş stantları yer alacak. Misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Kuşçu Marina'da unutulmaz iki gün geçireceğiz. Tüm vatandaşlarımızı festivale davet ediyoruz."