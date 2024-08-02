Kocasinan Belediyesi Yamula Barajı'nda Su Sporları Merkezi Açılıyor

Güncel

Kocasinan Belediyesi tarafından Yamula Barajı'nın kıyısına yapılan "Su Sporları Merkezi"nin açılışı 4 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, merkez sayesinde Kayseri'nin ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacağını ifade etti.

Kuşçu'nun cazibe merkezi haline geleceğini belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kuşçu bölgesinde yaptığımız su sporları merkezimizin açılışını gerçekleştireceğiz. Yamula barajımızın hemen yanı başında bulunan tesisle gençlerimizin ve su sporlarına ilgi duyan vatandaşlarımızı yelken, kano ve kürek gibi sporlarla buluşturacağız. Tabi ki bu mekanların sadece yapılmış olması yeterli olmuyor. Meraklıların buraya ilgi göstermeleri gerekiyor. Allah nasip ederse bu hayırlı hizmetleri ortaya çıkarmak için yapmış olduğumuz gayretler, su sporcuların yetişmesiyle birlikte çalışmalarımız filizlenmiş olacak. Bu vesileyle 4 Ağustos Pazar Günü saat 13.00'te açılışını gerçekleştireceğimiz tesisin programına tüm hemşehrilerimizi davet ediyorum."

Çolakbayrakdar, su sporları merkeziyle Türkiye'ye şampiyon sporcular yetiştireceklerini de belirtti.