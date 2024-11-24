Kocasinan\'da Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Güncel

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

İddiaya göre, Kılıçaslan Mahallesi Ali Cafer Sokak'ta bulunan evinin önünde alkol alan 2 şüpheliyi uyarmak için aşağı inen Y.Y. (27) ile bu kişiler arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Y.Y. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.