Kocasinan'da Lokomotif Kamyona Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kocasinan'da Lokomotif Kamyona Çarptı: 2 Yaralı

Kocasinan\'da Lokomotif Kamyona Çarptı: 2 Yaralı
13.06.2026 21:10
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Kocasinan'da lokomotifin kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı, polis inceleme başlattı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde lokomotifin, hemzemin geçitte kamyona çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde meydana geldi. E.D. idaresindeki 38 AIU 762 plakalı kamyona, hemzemin geçitte lokomotif çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada kamyon şoförü E.D. ile yanında yolcu konumundaki S.D. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Kocasinan'da Lokomotif Kamyona Çarptı: 2 Yaralı - Son Dakika

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