Kocasinan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika
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Kocasinan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Kocasinan\'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
15.07.2026 01:14
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

Sami Kılıçkaya idaresindeki 38 ANA 969 plakalı otomobil, Beyazşehir Mahallesi 821. ile 824. caddelerinin kesiştiği kavşakta Mustafa Akkamış yönetimindeki 06 YIJ 58 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü ile aynı araçta bulunan Pempe Akkamış ve Halil İbrahim Akkamış yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolundan yaralanan sürücü Mustafa Akkamış, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Pempe Akkamış ile Halil İbrahim Akkamış ise ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan'da Trafik Kazası: 3 Yaralı - Son Dakika

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